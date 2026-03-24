Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

NYT: Саудовский принц бен Салман убеждает Трампа продолжать войну с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на продолжении военных действий США против Ирана. Свою позицию он якобы высказывает хозяину Белого дома Дональду Трампу, утверждает газета The New York Times (NYT).

По информации источников, ознакомленных с содержанием разговора двух лидеров, бен Салман считает американо-иранский конфликт «исторической возможностью» передела Ближнего Востока. По его мнению, США должны добиться свержения правительства Ирана.

«Принц Мухаммед утверждал, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива, которую можно устранить только путем свержения правительства», — передает NYT слова источников.

Однако высокопоставленные чиновники США и Саудовской Аравии опасаются, что в случае затягивая конфликта Иран начнет наносить более сокрушительные удары по нефтяным объектам.

Эксперт оценил возможность присоединения Саудовской Аравии к войне

По мнению востоковеда Владимира Сажина, нейтральная позиция стран Персидского залива изменилась из-за действий Ирана: атака на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива вызвали хаос на Ближнем Востоке и мировых рынках. В итоге государства региона заявили, что имеют право на силовой ответ Тегерану.

Саудовская Аравия, как и ОАЭ, может вступить в войну с Ираном, однако это вряд ли изменит ход конфликта. Даже имеющееся в ее распоряжении американское оружие не будет способно как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, уверен Сажин.

Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта Владимир Сажин востоковед

Ранее королевство не разрешало использовать свои базы и воздушное пространство для атак по Ирану, но после обстрела ракетами и беспилотниками саудовской столицы и нефтяных объектов позиция изменилась. Эр-Рияд согласился предоставить американским войскам авиабазу имени короля Фахда. Утверждается, что Саудовская Аравия и ОАЭ «теряют терпение» из-за атак Ирана.

Верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

Накануне президент США приказал приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По его словам, решение было принято после продуктивных переговоров о прекращении боевых действий с Ираном. Однако позже в иранском МИД опровергли заявление американского лидера.

«Переговоры с США не ведутся. Мы отвергаем заявление Трампа о переговорах, и Исламская Республика не примет никаких форм переговоров, пока не будут достигнуты ее цели в войне», — заявил источник.

Позже глава иранского МИД Аббас Аракчи провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ходе беседы он тайно сообщил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Уточняется, что Израиль остался в стороне от переговоров и узнал о факте их проведения случайно.