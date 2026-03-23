«Трампу стоит оторваться от телефона и смотреть на небо». В Иране пообещали президенту США несколько сюрпризов в ближайшие дни

Tasnim: Иран подготовил Трампу сюрпризы в ближайшие дни

В понедельник, 23 марта, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с иранской стороной. В этот же день в Израиле сообщили об организации встречи высокопоставленных представителей Вашингтона и Тегерана в Исламабаде уже на этой неделе.

По данным СМИ, делегацию Ирана может возглавить спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, а США — спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Не исключено, что к ним присоединится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Трамп оценил возможность заключить соглашение с Ираном

Американский лидер сообщил, что в течение последних двух дней США и Иран вели переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Однако представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг его слова.

У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны Исмаил Багаи официальный представитель МИД Ирана

Несмотря на это, Трамп считает, что США и Иран имеют все шансы заключить мирное соглашение. «У нас есть точки, крупные точки соприкосновения, я бы сказал, почти все точки согласия», — сказал хозяин Белого дома.

Он также отметил, что ждет ощутимого результата от переговоров Вашингтона и Тегерана. Глава США выразил надежду, что в течение следующих пяти дней можно будет «достичь чего-то очень ощутимого для прекращения военных действий».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва внимательно отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что, несмотря на множество противоречивых заявлений о ситуации вокруг Ирана, РФ надеется на скорое урегулирование конфликта.

После резонансных высказываний Трампа о переговорах иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщило о подготовке «нескольких сюрпризов» для президента США.

По словам собеседника агентства, эти сюрпризы будут представлены в ближайшие дни и «еще больше прояснят исход войны».

«Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть», — заявил он.