Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 23 марта 2026

В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о решении президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений», — сказал Песков. Он отметил, что в Москве внимательно отслеживают развитие событий.

Представитель Кремля выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации и переход ее в «мирное русло». Он не стал давать оценку шагам администрации США, указав на неоднозначность поступающих сигналов.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok