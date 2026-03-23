Трамп приказал ограничить удары по Ирану. Почему президент США пошел на такой шаг?

Трамп отложил удары по иранской энергетике на пять дней

США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

По словам главы США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

Своим заявлением Трамп обрушил цены на нефть. После публикации поста в социальной сети Truth Social стоимость нефти марки Brent рухнула на 14 процентов, до 91,89 доллара за баррель, но затем отскочила, скорректировавшись к моменту написания материала до 99,42 доллара.

Иран опроверг заявление Трампа о переговорах

Высокопоставленный источник в иранском МИД оперативно опроверг слова американского лидера о переговорах. Он заявил, что Исламская Республика не примет никаких форм диалога между странами, пока не будут достигнуты ее цели в войне.

Собеседник агентства NAYA также указал, что позиция Ирана не изменилась, а Ормузский пролив останется закрытым для агрессоров.

По словам дипломатического источника, заявления американского лидера являются «частью попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации его военных планов». При этом он подтвердил, что страны региона «проявляли инициативу, чтобы обсудить снижение напряженности».

Наш ответ на все из них [инициативы] был ясен: мы не те, кто начал эту войну, и все эти запросы должны быть адресованы Вашингтону высокопоставленный источник в иранском МИД

Незадолго до этого Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана

Днем ранее, 22 марта, президент США выдвинул Тегерану ультиматум. Он пригрозил уничтожить ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

В ответ на это представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что если Вашингтон нанесет удар по топливной или энергетической инфраструктуре Ирана, то он атакует энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуры США и их союзников по всему региону.

В свою очередь, американский аналитик Омар Баддар указал, что угроза Трампа может привести к глобальному кризису. «Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — отметил он.

Раскрыты главные опасения в ситуации с атомной сферой Ирана

По словам руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с атомной электростанцией (АЭС) «Бушер». Он подчеркнул, что это действующий объект, который должен оставаться неприкосновенным в любых обстоятельствах.

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов указал, что серьезный удар тяжелой бомбой по данной АЭС будет способен создать прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. Серьезная авария на объекте приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива, уточнил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия передает американской стороне сигналы о том, что угроза нанесения ударов по «Бушер» представляет серьезную опасность.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко понадеялся, что Вашингтон не будет атаковать эту АЭС после ультиматума Трампа. «Я представляю, что "Бушер" не будет входить в эти списки, поскольку тогда последствия будут просто катастрофическими для всех. Я думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого», — отметил Руденко.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий вокруг Ирана. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.