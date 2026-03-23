12:46, 23 марта 2026

В Кремле отреагировали на угрозу американского удара по АЭС в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Россия передает американской стороне сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране представляет серьезную опасность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает РИА Новости.

«Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне», — заявил представитель Кремля, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер выступил с угрозами в адрес Исламской Республики. Он пообещал, что США уничтожат несколько иранских электростанций, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов.

На возможную атаку на АЭС в Иране ранее отреагировал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Он подчеркнул, что данная ситуация оказалась беспрецедентна и в случае серьезной аварии на объекте подобное приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива.

Серьезный удар тяжелой бомбой будет способен создать прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива.

