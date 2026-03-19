14:19, 19 марта 2026Экономика

Страны Персидского залива оказались в опасности

Анпилогов: Удар по АЭС «Бушер» в Иране может создать катастрофические риски
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vantor / Handout / Reuters

На атаку на атомную электростанцию (АЭС) «Бушер» в Иране в беседе с газетой «Взгляд» отреагировал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Он подчеркнул, что данная ситуация оказалась беспрецедентна и в случае серьезной аварии на объекте подобное приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива.

Серьезный удар тяжелой бомбой будет способен создать прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива.

«Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор — угроза их национальным интересам — способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», — продолжил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Продолжая рассуждения, Анпилогов отметил, что, если удары по станции будут продолжаться, у Тегерана, вероятно, останется лишь один выбор — останавливать «Бушер» и переводить АЭС в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.

    Последние новости

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

    Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

    Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

    У магазинов для бедных в России возникли проблемы

    Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

    Во Франции потребовали отменить ограничения против России

    Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

    Турист погрузился к затонувшему кораблю и был найден бездыханным на дне океана

    В Иране ответили на запрос Пентагоном сотен миллиардов долларов для войны

    Все новости
