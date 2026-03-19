Страны Персидского залива оказались в опасности

Анпилогов: Удар по АЭС «Бушер» в Иране может создать катастрофические риски

На атаку на атомную электростанцию (АЭС) «Бушер» в Иране в беседе с газетой «Взгляд» отреагировал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Он подчеркнул, что данная ситуация оказалась беспрецедентна и в случае серьезной аварии на объекте подобное приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива.

Серьезный удар тяжелой бомбой будет способен создать прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива.

«Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор — угроза их национальным интересам — способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», — продолжил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Продолжая рассуждения, Анпилогов отметил, что, если удары по станции будут продолжаться, у Тегерана, вероятно, останется лишь один выбор — останавливать «Бушер» и переводить АЭС в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.