МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

МИД РФ надеется, что США не будут атаковать АЭС «Бушер» после ультиматума Трампа

Россия надеется, что Соединенные Штаты не будут атаковать АЭС «Бушер» после ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее американский лидер выступил с угрозами в адрес Исламской Республики. Он пообещал, что США уничтожат несколько иранских электростанций, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов.

«Я представляю, что "Бушер" не будет входить в эти списки, поскольку тогда последствия будут просто катастрофическими для всех. Я думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого», — отметил Руденко.

Дипломат заявил, что Россия призывает США и Израиль к прекращению агрессии против Ирана, следствием которой и стало блокирование Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Москва выступает против ограничений судоходства в проливе, однако действия Ирана, имеющего право на самооборону, должны рассматриваться в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий вокруг Ирана. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.