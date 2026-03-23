«Это будет катастрофой». Трампа предупредили о последствиях наземной операции в Иране

Кент: Высадка американских войск на острове Харк станет катастрофой для США

Высадка американских войск на острове Харк в Персидском заливе обернется для США катастрофой. Об этом предупредил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент.

«Я просто думаю, что это будет катастрофой. По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами», — сказал он.

Ранее Кент выразил несогласие с решением президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана. В знак протеста он покинул свой пост, отметив, что для него было честью работать под руководством американского лидера.

Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

На прошлой неделе замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде предупредил, что отправка США наземных войск в Иран станет для Вашингтона «вторым Вьетнамом». Дипломату задали вопрос, что случится, если ботинки американских морпехов ступят на территорию Ирана. «Почитайте, что случилось во Вьетнаме», — ответил он. Хатибзаде добавил, что размещение сухопутных войск США в Иране будет расценено Тегераном как «неосторожное, безрассудное, незаконное и противоречащее всем нормам международного права».

Нефтяной терминал на острове Харк Фото: Planet Labs PBC / Reuters

До этого высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. Собеседники агентства отметили, что рассуждения президента США о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

Выяснилось, что среди американских военных растут сомнения по поводу стратегии президента США в отношении Ирана. Источники HuffPost рассказали, что военнослужащие не хотят отдавать свои жизни за Израиль и «быть политическими пешками».

У Трампа увидели признаки нервного срыва

Ранее Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана. По его словам, он пойдет на такой шаг, если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет для судоходства Ормузский пролив. В ответ на это в Иране выразили готовность атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

Британский политик Джордж Гэллоуэй указал, что высказывание свидетельствует о нервном срыве у Трампа. По его словам, о состоянии американского лидера осведомлено все его окружение, в том числе вице-президент Джэй-Ди Вэнс и военное командование. «Уберите его, идиоты», — написал он в соцсети X.

Немецкий журнал Focus пришел к выводу, что Трамп оказался плохо подготовлен к ближневосточному кризису, а ультиматум главы Белого дома стал ярким свидетельством беспомощности американского лидера. Отмечается, что атака США и Израиля на иранские ядерные объекты в Натанзе стала еще одним недальновидным решением главы Белого дома. «Трамп не мог придумать ничего более глупого», — резюмировали авторы издания.