Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

Замглавы МИД Хатибзаде: Отправка войск в Иран станет для США «вторым Вьетнамом»

Отправка наземных войск в Иран станет для США «вторым Вьетнамом». Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Дипломату задали вопрос, что случится, если ботинки американских морпехов ступят на территорию Ирана. «Почитайте, что случилось во Вьетнаме», — ответил он. Хатибзаде добавил, что размещение сухопутных войск США в Иране будет расценено Тегераном как «неосторожное, безрассудное, незаконное и противоречащее всем нормам международного права».

Накануне постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Однако он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. Собеседники агентства отметили, что рассуждения президента США о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».