21:52, 15 марта 2026Мир

В США допустили проведение точечной наземной операции в Иране

Постпред США при ООН Уолтц: Война в Иране не пойдет по иракскому сценарию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Война в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Уверенность в этом выразил постпред США при ООН Майк Уолтц в беседе с телеканалом Fox News.

«Я уверен в том, что это не будет еще один Ирак 2003 года. Не будет сотен тысяч солдат, занимающих где-то городские территории, определенно такого в Тегеране не будет», — сказал дипломат.

При этом он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США пока не собираются проводить наземную военную операцию в Иране.

    Последние новости

    В России сообщили о тревоге Зеленского из-за действий ЕС

    В Иране назвали число задержанных шпионов

    В США допустили проведение точечной наземной операции в Иране

    Стало известно о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба»

    На Украине пожаловались на проблемы с тренерами

    В России заявили о переходе стратегической инициативы на Ближнем Востоке к Ирану

    Стало известно об отказе Франции в возможности принять участие в переговорах по Украине

    Зеленский дал совет США и странам Ближнего Востока

    Россиянам объяснили опасность оплаты переводом по номеру телефона

    Командиров ВСУ уличили в незаконной продаже оружия

    Все новости
