Трамп прокомментировал слухи о наземной операции США в Иране

Трамп заявил, что далек от проведения наземной операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты пока не собираются проводить наземную военную операцию в Иране. Его слова цитирует The New York Post.

«Мы еще не приняли никакого решения по этому поводу. Мы еще очень далеки от этого», — заявил в разговоре по телефону 45-й и 47-й президент США. Таким образом американский лидер прокомментировал слухи о переговорах по поводу размещения войск США на подземном объекте по обогащению урана в Иране.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что ему не нравится Моджтабе Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца Али. В воскресенье, 8 марта Трамп заявил телеканалу ABC News, что новый лидер Ирана «долго не продержится», если «не получит нашего одобрения».

Несмотря на то, что Трамп отрицает подготовку США к наземной операции в Иране, многие американские СМИ, включая Semafor, NBC News и Axios, сообщали, что этот сценарий активно прорабатывается.

Ранее Израиль начал ограниченную наземную военную операцию на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла». Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что это шаг является «частью усилий по дальнейшему укреплению передовых оборонительных позиций для обеспечения дополнительного уровня защиты жителей северного Израиля».