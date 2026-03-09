Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

ЦАХАЛ: Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана

Израиль начал ограниченную наземную военную операцию на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В ночь на понедельник войска ЦАХАЛ начали целенаправленный и ограниченный рейд в районе на юге Ливана с целью обнаружения и уничтожения террористов и демонтажа инфраструктуры "Хезболлы" (...). До ввода наземных сил в бой были применены огневые средства, и многочисленные цели террористов были поражены как с воздуха, так и с земли», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что эта операция является «частью усилий по дальнейшему укреплению передовых оборонительных позиций для обеспечения дополнительного уровня защиты жителей северного Израиля».

3 марта президент Ливана Жозеф Аун приказал армии не сопротивляться ЦАХАЛ в случае, если израильские силы начнут наземную операцию. Он объяснил свое решение нежеланием рисковать жизнями ливанских солдат из-за того, что «кто-то решил втянуть страну в войну».

