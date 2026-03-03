Президент Ливана приказал армии не сопротивляться ЦАХАЛ

Al Akhbar: Президент Ливана Аун приказал армии не сопротивляться ЦАХАЛ

Президент Ливана Жозеф Аун приказал армии не сопротивляться ЦАХАЛ в случае, если израильские силы начнут наземную операцию. Об этом сообщает ливанская газета Al Ahkbar.

Во время состоявшегося 2 марта в Ливане заседания правительства командующий армией генерал Рудольф Хейхаль проинформировал членов правительства о том, как ливанская армия отреагирует на израильские атаки.

Ливанский лидер ответил приказом не противостоять израильским силам, объяснив это нежеланием рисковать жизнями ливанских солдат из-за того, что «кто-то решил втянуть страну в войну».

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о занятии контрольных позиций в южном Ливане в рамках операции против шиитской группировки «Хезболла». В израильской армии заявили, что работают над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части Израиля.