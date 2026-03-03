Реклама

Армия Израиля вошла на территорию Ливана

ЦАХАЛ сообщил о занятии контрольных позиций в южном Ливане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о занятии контрольных позиций в южном Ливане в рамках операции против шиитской группировки «Хезболла». Заявление ЦАХАЛ опубликовано в Telegram.

«Параллельно с действиями Армии обороны Израиля в рамках операции "Рык льва", солдаты ЦАХАЛ действуют на юге Ливана и заняли позиции в нескольких точках вблизи пограничной зоны в целях укрепления передовой обороны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что израильская армия работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части Израиля, в том числе посредством целенаправленных ударов по инфраструктуре «Хезболлы». Целью операции, по словам военных, является устранения угроз и предотвращения попыток проникновения боевиков на израильскую территорию.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил, что Израиль начинает военную операцию против «Хезболлы» на территории Ливана. Замир подчеркнул, что теперь израильская армия не просто обороняется, а намерена перейти в наступление.

