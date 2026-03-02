Реклама

09:26, 2 марта 2026Мир

Израиль начал операцию в Ливане

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Замир: Израиль начал наступательную операцию в Ливане
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале израильской армии.

«Мы не просто обороняемся. Теперь мы хотим перейти в наступление», — подчеркнул он.

Ранее удар Израиля по Бейруту унес жизнь главы парламентской фракции «Хезболлы» Мохаммеда Раада. До этого представители движения взяли на себя ответственность за ракетные и беспилотные атаки на Израиль.

