Израиль начал операцию в Ливане

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Замир: Израиль начал наступательную операцию в Ливане

Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале израильской армии.

«Мы не просто обороняемся. Теперь мы хотим перейти в наступление», — подчеркнул он.

Ранее удар Израиля по Бейруту унес жизнь главы парламентской фракции «Хезболлы» Мохаммеда Раада. До этого представители движения взяли на себя ответственность за ракетные и беспилотные атаки на Израиль.