Главу «Хезболлы» в парламенте убили в результате атаки Израиля

Al Hadath: Лидер фракции «Хезболла» убит в результате ракетного удара Израиля

Утром в понедельник, 2 марта, глава парламентской фракции «Хезболлы» Мохаммед Раад был убит в ходе израильских авиаударов по Бейруту. Минимум 10 человек погибли в результате атаки Тель-Авива по южной части пригорода, о чем сообщает арабский телеканал Al Hadath.

До этого представители движения «Хезболла» взяли на себя ответственность за ракетные и беспилотные атаки на Израиль. Они стали ответом на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Атака на Бейрут произошла на фоне того, что ливанский президент Джозеф Аун заявил, что запуск ракет по Израилю вредит усилиям по прекращению регионального конфликта. «Запуск ракет с ливанской территории сегодня на рассвете является ударом по всем усилиям ливанского государства, направленным на то, чтобы удержать Ливан от опасных военных столкновений, происходящих в регионе», — отметил глава республики.

В декабре прошлого года Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Удары наносились по учебно-тренировочному комплексу, военным объектам и пусковой площадке. По версии Тель-Авива, они якобы использовались для проведения террористических атак против военнослужащих израильской армии.

