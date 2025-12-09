Реклама

08:20, 9 декабря 2025

Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская армия нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сказано в сообщении армии в Telegram-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана», — говорится в заявлении.

Как отмечается, удары были нанесены по учебно-тренировочному комплексу, используемого спецподразделением «Радван», а также по военным объектам и пусковой площадке. Они якобы использовались для проведения террористических атак против военнослужащих израильской армии.

В конце ноября армия обороны Израиля ликвидировала в Бейруте начальника штаба шиитской группировки «Хезболла» Исмаила Табатабаи. ЦАХАЛ нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по жилому дому в пригородном районе столицы Ливана Харет-Хрей, где проживал Табатабаи.

До этого депутат парламента Ливана Адиб Абдель Миссих предложил вместо уничтожения туннелей организации «Хезболла» превратить их в винные хранилища.

