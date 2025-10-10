В Ливане нашли применение туннелям «Хезболлах»

В Ливане предложили превратить туннели «Хезболлах» в винные хранилища

Депутат парламента Ливана Адиб Абдель Миссих предложил вместо уничтожения туннелей организации «Хезболлах» превратить их в винные хранилища. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Из мишеней израильской авиации эти ценные объекты могут быть превращены в винные погреба и стать достопримечательностями, приносящими хорошие доходы», — написал депутат.

По его мнению, такое применение бункеров и туннелей способствует развитию и новому подъему винодельческой отрасли.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала представителя движения «Хезболла» в районе Бинт-Джебейль на юге Ливана.