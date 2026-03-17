Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 17 марта 2026Мир

Крупный чиновник США разочаровался из-за операции в Иране и уволился

Глава контртеррористического центра США Кент ушел в отставку из-за Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава контртеррористического центра США Джо Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», — сказано в публикации.

При этом чиновник отметил, что для него было честью работать под руководством американского лидера.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok