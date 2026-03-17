США и Израилю обещана очень жестокая и серьезная месть

Reuters: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. Об этом пишет Reuters.

Как рассказал агентству неназванный иранский чиновник, позиция нового главы государства по отношению к Израилю и США «очень жестока и серьезна», и он настроен мстить. При этом источник не уточнил, присутствовал ли Хаменеи лично на первом после избрания заседании по внешней политике правительства Исламской Республики.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Белый дом начал военную операцию в Иране, не продумав стратегию и последствия от эскалации на Ближнем Востоке.