Белый дом обвинили в начале войны в Иране без стратегии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 17 марта 2026

NYT: Белый дом начал операцию в Иране, не продумав стратегию и последствия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Белый дом начал военную операцию в Иране, не продумав стратегию и последствия от эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Президент [США Дональд] Трамп начал войну против Ирана, не объяснив свою стратегию американскому народу и миру. Теперь же становится ясно, что у него, возможно, и не было никакой стратегии», — говорится в материале.

Как отмечает издание, эта война стала наглядным примером хаотичного, эгоцентричного подхода Трампа к президентству. Уточняется, что первые недели операции против Ирана «не внушают уверенности». Кроме того, Вашингтон не спланировал заранее свои действия в случае перебоев с поставками нефти и скачком цен на энергоносители.

Ранее Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его словам, если бы США не напали на Иран, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok