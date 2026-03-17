«Началась бы ядерная война». Трамп придумал оправдание нападению на Иран

Трамп заявил, что нападение на Иран предотвратило третью мировую войну

Нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. Причину начала боевых действий назвал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, если бы США не напали на Иран, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку. Однако Штатам удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана «до состояния пыли», отметил глава Белого дома.

Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось Дональд Трамп президент США

Трамп не смог объяснить причины нападения партнерам по G7

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. Собеседники агентства отметили, что рассуждения президента США о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

В свою очередь, источники портала Axios из ближайшего окружения Трампа признались, что испытывают «раскаяние покупателя» — опасения, что нападение на Иран было ошибкой. Утверждалось, что глава Белого дома находился в эйфории после быстрых ударов по Ирану прошлым летом и похищения президента Венесуэлы, но «сильно переоценил свои возможности свергнуть режим в Тегеране без ввода сухопутных войск». Теперь его стиль управления, основанный на интуиции и импровизации, впервые сталкивается с ситуацией, из которой невозможно легко выйти.

Сам Трамп назвал главной проблемой то, что он понятия не имеет, с кем из руководства Ирана Вашингтон ведет переговоры. Президент Соединенных Штатов лишь выразил уверенность, что в Тегеране есть люди, которые хотят идти на контакт с его администрацией.

Иран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам»

Накануне постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Однако он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

После этого замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде предупредил, что отправка наземных войск в Иран обернется для США катастрофой. Дипломату задали вопрос, что случится, если ботинки американских морпехов ступят на территорию Ирана. «Почитайте, что случилось во Вьетнаме», — ответил он. Хатибзаде добавил, что размещение сухопутных войск США в стране будет расценено Тегераном как «неосторожное, безрассудное, незаконное и противоречащее всем нормам международного права».

Практически одновременно с этим Иран атаковал американскую базу «Аль-Удейд» в Катаре. Для удара использовались ракеты «Зульфикар» и «Каям», а также ударные беспилотники. Кроме того, Исламская Республика атаковала инфраструктуру противоракетной обороны (ПРО) в Израиле. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини раскрыл, что Иран не использовал большую часть произведенных после июньского конфликта с Израилем ракет, многие ракетные шахты страны остались целыми.

The New York Times (NYT) подсчитала, что по меньшей мере 17 объектов США были повреждены в результате ударов Ирана. По данным издания, среди объектов, поврежденных только в ходе первого дня конфликта, 28 февраля, числятся авиабаза имени принца Султана в Саудовской Аравии, авиабаза Али аль-Салем и база Кэмп-Бьюринг в Кувейте.