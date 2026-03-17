Иран атаковал авиабазу США в Катаре

Иран атаковал авиабазу США «Аль-Удейд» в Катаре

Иран атаковал американскую базу «Аль-Удейд» в Катаре. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

Уточняется, что для удара по авиабазе США в Катаре и месту дислокации американских военных использовались ракеты «Зульфикар» и «Каям», а также ударные беспилотники. Кроме того, Исламская Республика атаковала инфраструктуру противоракетной обороны (ПРО) в Израиле.

Ранее The New York Times (NYT) сообщила, что по меньшей мере 17 объектов США были повреждены в результате ударов Ирана. По данным издания, среди объектов, поврежденных только в ходе первого дня конфликта, 28 февраля, числятся авиабаза имени принца Султана в Саудовской Аравии, авиабаза Али аль-Салем и база Кэмп-Бьюринг в Кувейте, а также по авиабаза Аль-Удейд в Катаре — крупнейшая американская база на Ближнем Востоке.