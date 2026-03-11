Названы поврежденные ударами Ирана объекты США

NYT выявила по меньшей мере 17 поврежденных ударами Ирана объектов США

По меньшей мере 17 объектов США были повреждены в результате ударов Ирана. Их выявила газета The New York Times (NYT) на основании высококачественных коммерческих спутниковых снимков, проверенных видеороликах в социальных сетях, заявлениях американских официальных лиц и иранских государственных СМИ.

По словам американских военных чиновников, интенсивность ответных ударов свидетельствует о том, что Иран был лучше подготовлен к конфликту, чем предполагали многие в администрации президента США Дональда Трампа.

Среди объектов, поврежденных только в ходе первого дня конфликта, 28 февраля, числятся авиабаза имени принца Султана в Саудовской Аравии, авиабаза Али аль-Салем и база Кэмп-Бьюринг в Кувейте, а также по авиабаза Аль-Удейд в Катаре — крупнейшая американская база на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что оценить весь ущерб, нанесенный ответными ударами Ирана, трудно. Согласно оценке Пентагона, представленной Конгрессу на прошлой неделе, ущерб только от удара по штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне 28 февраля составил около 200 миллионов долларов.

Ранее российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.