Трамп назвал новую причину нападения на Иран

Трамп: Нападение на Иран предотвратило третью мировую войну

Нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. Новую причину начала боевых действий назвал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, если бы США не напали на Иран, то у исламской республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку. Однако Штатам удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана «до состояния пыли», отметил глава Белого дома.

«Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США заявил о скором завершении конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется» и война может быть завершена уже на этой неделе.