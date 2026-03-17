05:26, 17 марта 2026Мир

Трамп назвал новую причину нападения на Иран

Трамп: Нападение на Иран предотвратило третью мировую войну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. Новую причину начала боевых действий назвал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, если бы США не напали на Иран, то у исламской республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку. Однако Штатам удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана «до состояния пыли», отметил глава Белого дома.

«Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США заявил о скором завершении конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется» и война может быть завершена уже на этой неделе.

