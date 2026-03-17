Трамп заявил, что конфликт в Иране скоро завершится

Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта в Иране. О сроках окончания военной операции он высказался во время общения с журналистами в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.

Американский лидер подчеркнул, что «долго ждать не придется». Он допустил, что конфликт может быть закончен уже на этой неделе, однако усомнился в том, что это произойдет.

Ранее глава Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для окончания войны США должны гарантировать прекращение атак на страну. По его словам, без этого условия переговоры не имеют смысла.

10 марта президент России Владимир Путин и Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.