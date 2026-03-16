Глава Ирана назвал условие прекращения войны с США

Пезешкиан: США должны гарантировать, что атак на Иран больше не будет

США должны гарантировать, что атак на Иран больше не будет — без этого условия переговоры не имеют смысла. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети Х.

«Говорить об окончании войны бессмысленно, пока не мы удостоверимся в том, что атак на наши земли больше не будет в будущем», — написал он. Глава государства подчеркнул, что говорил об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пезешкиан отметил, что использование военных баз США на Ближнем Востоке с целью подрыва отношений Ирана со странами Персидского залива должно прекратиться.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет вести боевые действия, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну.