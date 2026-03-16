МИД Ирана выступил с предупреждением

Глава МИД Арагчи: Иран будет воевать, пока Трамп не осознает ошибочности атаки

Иран будет воевать, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Аракчи заявил, что Трамп начал войну против Ирана, потому что хотел «повеселиться».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.