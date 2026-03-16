МИД Ирана объяснил удары США словами «Трамп хочет повеселиться»

Глава МИД Аракчи: Трамп начал войну против Ирана, потому что это весело

Президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, потому что хотел повеселиться. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова приводит телеканал Fox News.

«Они топят корабли и наносят удары по разным местам, потому что это весело», — отметил глава иранского МИД.

Аракчи подчеркнул, что в ходе конфликта страдают люди «только потому, что президент Трамп хочет повеселиться».

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Однако он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

Президент США Дональд Трамп после этого призвал арабские страны присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана.