02:25, 16 марта 2026Мир

Трамп призвал арабские страны присоединиться к операции против Ирана

Трамп призвал арабские страны присоединиться к операции против Ирана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C14, что арабским странам нужно присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана.

«Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ — да, они должны присоединиться», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, страны, заинтересованные в поставках нефти через Ормузский пролив, должны активнее участвовать в противодействии Ирану.

Президент США также не стал уточнять, готов ли Вашингтон применить силовые меры против шиитской организации Хезболлах или йеменского движения Ансар Аллах.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что война в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. При этом он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

    Последние новости

    Раскрыты подробности гибели сына известного российского бойца в зоне СВО

    Мужчина элегантно решил проблему вечно засоренного волосами жены слива

    Трамп призвал арабские страны присоединиться к операции против Ирана

    В Белом доме назвали стоимость атаки на Иран для США

    Названа удивительно полезная для мозга и кишечника ягода

    Российский военный уничтожил украинский дрон из стрелкового оружия

    Постпред России объяснил причину неучастия ООН в переговорах по Украине

    Школьный учитель два года тайно снимал видео под юбками у коллег

    Украинский военный обвинил Зеленского, Залужного и Сырского в провале контрнаступления ВСУ

    В США признали способность Ирана влиять на мировую экономику

    Все новости
