C14: Трамп призвал арабские страны присоединиться к операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C14, что арабским странам нужно присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана.

«Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ — да, они должны присоединиться», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, страны, заинтересованные в поставках нефти через Ормузский пролив, должны активнее участвовать в противодействии Ирану.

Президент США также не стал уточнять, готов ли Вашингтон применить силовые меры против шиитской организации Хезболлах или йеменского движения Ансар Аллах.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что война в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. При этом он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.