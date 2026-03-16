00:41, 16 марта 2026Мир

Иран заявил о неиспользовании большей части ракет

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Иран не использовал большую часть произведенных после июньского конфликта с Израилем ракет, многие ракетные шахты страны остались целыми. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини, передает агентство Fars.

«Многие наши ракетные шахты по-прежнему нетронуты», — заявил он, отметив, что многие ракеты, которые Иран произвел после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, все еще не использованы.

Наини добавил, что большая часть ракет, которые иранские военные в настоящий момент запускают, была произведена около десяти лет назад.

Ранее Иран объявил о новой волне ударов с использованием сверхтяжелых ракет, нацеленных против центров принятия решений и военной инфраструктуры Израиля и США в регионе. Для атак используются ракеты Khorramshahr, Emad, Kheibarshekan и Qadr. Также впервые были применены сверхтяжелые твердотопливные ракеты Sejjil.

