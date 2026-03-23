02:07, 23 марта 2026Мир

В Британии рассказали о нервном срыве у Трампа из-за Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва из-за военной операции против Ирана. Об этом рассказал британский политик Джордж Гэллоуэй на своей странице в соцсети X.

По его словам, о состоянии американского лидера осведомлено все его окружение, в том числе вице-президент Джэй-Ди Вэнс и военное командование. «Уберите его, идиоты», — написал политик.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. В ответ на это в Тегеране выразили готовность атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

