01:40, 23 марта 2026Мир

Американские военные усомнились в стратегии Трампа в отношении Ирана

HuffPost: Среди военных США растут сомнения насчет операции против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Cреди американских военных растут сомнения по поводу стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщило издание HuffPost со ссылкой на военнослужащих, пожелавших остаться анонимными.

Отмечается, что вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке военнослужащие США сообщают о сильном стрессе и разочаровании до такой степени, что задумываются об уходе из вооруженных сил страны. Источники рассказали, что американские военные не хотят отдавать свои жизни за Израиль и «быть политическими пешками».

Также указывается, что вероятность проведения наземной операции растет. Однако один из источников издания отметил, что такая перспектива стала бы «абсолютной катастрофой». «У нас нет плана на этот случай. Мы не можем полностью защитить даже одну наземную базу», — сказал один из военных чиновников.

Ранее востоковед Каринэ Геворгян выразила мнение, что сухопутная операция США в Иране обречена на провал. По ее словам, американские Вооруженные силы не смогут сдержать свои позиции при проведении наземной операции в Исламской Республике.

