Предсказано будущее возможной наземной операции США в Иране

Востоковед Геворгян: Сухопутная операция США в Иране обречена на провал

Американские вооруженные силы не смогут сдержать свои позиции при проведении наземной операции в Иране. Об этом в беседе с журналистами информационной службы «Вести» рассказала востоковед Каринэ Геворгян.

По ее мнению, вероятность ядерного удара со стороны Соединенных Штатов все еще сохраняется, однако наземная операция, возможное проведение которой сейчас широко обсуждается в глобальных медиа, не обернется успехом для Вашингтона.

Американцы при планировании операции думали, что Тегеран откажется от боевых действий, но сильно просчитались, отметила эксперт. Военные США все еще могут позволить себе осуществить высадку десанта в крупном портовом городе Бендер-Аббас или на острове Харк, но удержать позиции не сумеют, добавила она.

«Мы знаем, какое интересное население на юге Ирана. Там живут афроиранцы, которых Иран мудро выкупал у Османской империи как рабов и, между прочим, давал им свободу. Так эти люди за родной Иран — как в комедии Данелии — пасть порвут и моргалы выколют», — указала Геворгян и задалась вопросом, как силы ВС США будут удерживать огромный город и порт, учитывая, что у иранцев есть свой спецназ и «они у себя дома».

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал план по захвату острова Харк заведомо неосуществимым. «Если бы США и удалось высадиться и разгромить иранский гарнизон, то они бы подверглись беспощадному обстрелу ракетами, беспилотниками и даже артиллерией», — подчеркнул он.