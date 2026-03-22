Подполковник армии США оценил план по захвату острова Харк

Подполковник армии США Дэвис назвал план по захвату острова Харк неосуществимым

Подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал план по захвату иранского острова Харк заведомо неосуществимым. Об этом он написал в социальной сети X, передает РИА Новости.

Оценивая вероятность осуществления плана, Дэвис заявил, что американская армия не сможет добраться до острова даже на авианосце USS Boxer и авианесущем десантном корабле USS Tripoli.

Единственными возможными вариантами он назвал вертолеты или конвертоплан CV-22 Osprey, но сразу же отклонил их, поскольку эти летательные аппараты уязвимы перед любым оборонительным оружием, которое может применить Иран.

«Если бы США и удалось высадиться и разгромить иранский гарнизон, то они бы подверглись беспощадному обстрелу ракетами, беспилотниками и даже артиллерией», — подчеркнул Дэвис.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.