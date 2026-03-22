19:39, 22 марта 2026Мир

Подполковник армии США оценил план по захвату острова Харк

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал план по захвату иранского острова Харк заведомо неосуществимым. Об этом он написал в социальной сети X, передает РИА Новости.

Оценивая вероятность осуществления плана, Дэвис заявил, что американская армия не сможет добраться до острова даже на авианосце USS Boxer и авианесущем десантном корабле USS Tripoli.

Единственными возможными вариантами он назвал вертолеты или конвертоплан CV-22 Osprey, но сразу же отклонил их, поскольку эти летательные аппараты уязвимы перед любым оборонительным оружием, которое может применить Иран.

«Если бы США и удалось высадиться и разгромить иранский гарнизон, то они бы подверглись беспощадному обстрелу ракетами, беспилотниками и даже артиллерией», — подчеркнул Дэвис.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.

