Оценена вероятность отправки американских войск на остров Харк

Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк. Об этом он заявил в эфире NBC.
Портал Axios сообщал о готовности президента США Дональда Трампа пойти на захват острова для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
«Все варианты остаются на столе», — обозначил Бессент, отвечая на вопрос о вероятности принятия такого решения.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива.