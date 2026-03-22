Оценена вероятность отправки американских войск на остров Харк

Глава Минфина США Бессент не исключил вероятность отправки войск на остров Харк

Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк. Об этом он заявил в эфире NBC.

Портал Axios сообщал о готовности президента США Дональда Трампа пойти на захват острова для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.

«Все варианты остаются на столе», — обозначил Бессент, отвечая на вопрос о вероятности принятия такого решения.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива.