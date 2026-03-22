17:29, 22 марта 2026Мир

Оценена вероятность отправки американских войск на остров Харк

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк. Об этом он заявил в эфире NBC.

Портал Axios сообщал о готовности президента США Дональда Трампа пойти на захват острова для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.

«Все варианты остаются на столе», — обозначил Бессент, отвечая на вопрос о вероятности принятия такого решения.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива.

