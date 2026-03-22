Стало известно о плане действий НАТО на Ближнем Востоке

Рютте: Страны НАТО начали разрабатывать план по разблокировке Ормузского пролива

Страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива. Об этом стало известно из заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте в эфире телеканала Fox News.

По его словам, группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с 19 марта занимается разработкой плана действий на Ближнем Востоке. В работе также участвуют Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн.

«Очевидно, что военная кампания в Иране все еще продолжается, поэтому сейчас мы работаем с этими странами, а также с США, чтобы оценить, когда и как мы можем этого добиться», — обозначил Рютте, не уточнив сроки, в которые страны будут готовы приступить к реальным действиям в Ормузском проливе.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о действиях США на Ближнем Востоке, заявив, что пришло время, когда страна перестала быть доброжелательным гегемоном.