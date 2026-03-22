Стало известно о плане действий НАТО на Ближнем Востоке

Страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива. Об этом стало известно из заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте в эфире телеканала Fox News.
По его словам, группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с 19 марта занимается разработкой плана действий на Ближнем Востоке. В работе также участвуют Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн.
«Очевидно, что военная кампания в Иране все еще продолжается, поэтому сейчас мы работаем с этими странами, а также с США, чтобы оценить, когда и как мы можем этого добиться», — обозначил Рютте, не уточнив сроки, в которые страны будут готовы приступить к реальным действиям в Ормузском проливе.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о действиях США на Ближнем Востоке, заявив, что пришло время, когда страна перестала быть доброжелательным гегемоном.