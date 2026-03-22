Стубб: Прошло время, когда США были доброжелательным гегемоном

Президент Финляндии Александр Стубб высказался о действиях США на Ближнем Востоке, заявив, что прошло время, когда страна была доброжелательным гегемоном. Мнением политик поделился в интервью британскому изданию Telegraph.

По его словам, раньше США сначала советовались со своими союзниками, прежде чем вторгаться в Ливию, Ирак и Афганистан, а также добивались одобрения этих действий от Совета Безопасности ООН.

«Когда у них это не получалось, они действовали дальше со своими союзниками. В этот же раз США действовали в одиночку или вместе с Израилем, не информируя союзников (...) Я не могу подобрать прилагательное, но это другой тип гегемонии. Они [США] все еще очень сильны. Они не полагаются на своих союзников в той же степени», — заявил Стубб.

Ранее сообщалось, что Финляндия пообещала помочь Трампу в Иране при условии оказания помощи Украине. Стубб назвал проведение возможных переговоров с Соединенными Штатами на эту тему хорошей идеей.