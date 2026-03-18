01:04, 18 марта 2026Мир

Финляндия пообещала помочь Трампу в Иране при одном условии

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Европа могла бы поддержать американского лидера Дональда Трампа в Иране, если он окажет всю нужную помощь Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Politico.

Политик назвал проведение возможных переговоров с Соединенными Штатами на эту тему «хорошей идеей».

Ранее Стубб заявил, что момент возобновления прямого диалога Европейского союза и России приближается. Президент Финляндии подчеркнул, что диалог с Россией должен вестись от имени всего объединения, а не по линии конкретной страны — члена ЕС.

До этого российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    Орбан назвал победителей в конфликте на Украине

    ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана

    Несколько взрывов услышали жители российского региона

    Никогда не занимавшаяся сексом 39-летняя женщина объяснила воздержание

    В США заявили о наращивании военной помощи России Ирану

    Российские военные показали вскрытие и уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

    ПСЖ Сафонова «всухую» обыграл Челси в Лиге чемпионов

    Финляндия пообещала помочь Трампу в Иране при одном условии

    Зендея очаровала фанатов появлением на шоу в полупрозрачном платье

    Все новости
