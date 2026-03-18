Финляндия пообещала помочь Трампу в Иране при одном условии

Стубб: Европа могла бы поддержать Трампа в Иране, если он окажет помощь Украине

Европа могла бы поддержать американского лидера Дональда Трампа в Иране, если он окажет всю нужную помощь Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Politico.

Политик назвал проведение возможных переговоров с Соединенными Штатами на эту тему «хорошей идеей».

Ранее Стубб заявил, что момент возобновления прямого диалога Европейского союза и России приближается. Президент Финляндии подчеркнул, что диалог с Россией должен вестись от имени всего объединения, а не по линии конкретной страны — члена ЕС.

До этого российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.