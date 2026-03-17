Стубб анонсировал возобновление диалога России и ЕС

Стубб: Момент возобновления прямого диалога ЕС и России приближается

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что момент возобновления прямого диалога Европейского союза (ЕС) и России приближается. Слова политика приводит ТАСС.

«Я считаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда каналы для политического диалога с Россией необходимо будет открыть», — сказал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что диалог с Россией должен вестись от имени всего объединения, а не по линии конкретной страны-члена ЕС.

Ранее аналогичное мнение выразил глава Европейского совета Антониу Кошта. «Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией», — сказал политик.

