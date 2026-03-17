Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 17 марта 2026Мир

Стубб анонсировал возобновление диалога России и ЕС

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что момент возобновления прямого диалога Европейского союза (ЕС) и России приближается. Слова политика приводит ТАСС.

«Я считаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда каналы для политического диалога с Россией необходимо будет открыть», — сказал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что диалог с Россией должен вестись от имени всего объединения, а не по линии конкретной страны-члена ЕС.

Ранее аналогичное мнение выразил глава Европейского совета Антониу Кошта. «Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok