В ЕС признали необходимость поговорить с Россией

11:28, 17 марта 2026Мир

Глава Евросовета Кошта: ЕС необходимо начать диалог с Россией по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) необходимо в будущем начать диалог с Россией по конфликту на Украине. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, передает РИА Новости.

«Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией. Не по вопросам энергетики, а по вопросам европейской безопасности и мира на Украине», — сказал политик.

При этом Кошта добавил, что «время еще не пришло». Когда Евросоюз будет готов к общению, глава Евросовета не уточнил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

