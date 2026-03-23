В Германии назвали показавшее беспомощность Трампа событие

Focus: Ультиматум Ирану показал беспомощность Трампа

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Ирана стал свидетельством беспомощности американского лидера. Показавшее слабость Трампа событие назвал немецкий журнал Focus.

«Это еще раз демонстрирует, что Трамп плохо подготовлен к подобному кризису. Вместо того чтобы обсудить с военными дальнейшие действия, он выдвинул ультиматум», — указано в материале.

Отмечается, что атака США и Израиля на иранские ядерные объекты в Натанзе стала еще одним недальновидным решением главы Белого дома. «Трамп не мог придумать ничего более глупого», — пишет журнал.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана. «Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар», — подчеркнул он.