17:27, 23 марта 2026

Трамп рассказал о точках «соприкосновения и согласия» с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США и Иран имеют все шансы заключить мирное соглашение. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, его цитирует Reuters.

«У нас есть точки, крупные точки соприкосновения, я бы сказал, почти все точки согласия», — сказал хозяин Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Трамп заявил, что надеется на ощутимый результат в переговорах Вашингтона и Тегерана. По его словам, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что переговоры шли в конструктивном ключе.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Путин запретил выдворять из России одну категорию иностранцев

    Люди пострадали при вылете автомобиля на остановку в российском городе

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Все новости
