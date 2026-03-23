Трамп рассказал о точках «соприкосновения и согласия» с Ираном

Reuters: Трамп сообщил, что у США и Ирана есть почти все точки согласия

США и Иран имеют все шансы заключить мирное соглашение. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, его цитирует Reuters.

«У нас есть точки, крупные точки соприкосновения, я бы сказал, почти все точки согласия», — сказал хозяин Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Трамп заявил, что надеется на ощутимый результат в переговорах Вашингтона и Тегерана. По его словам, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что переговоры шли в конструктивном ключе.