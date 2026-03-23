16:13, 23 марта 2026Мир

Трамп раскрыл ожидания от переговоров США и Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп надеется на ощутимый результат в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает канал CNBC по итогам беседы с американским лидером.

«[Трамп] сказал: "отличные встречи, отличные беседы", и выразил надежду, что в течение следующих пяти дней можно будет достичь чего-то очень ощутимого для прекращения военных действий», — сообщил ведущий после разговора.

Ранее американский лидер рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов приостановить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

Позднее агентство NAYA со ссылкой на высокопоставленный источник в иранском МИД сообщило, что Иран не ведет переговоры с США об урегулировании конфликта.

