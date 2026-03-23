В Иране пообещали Трампу сюрпризы в ближайшие дни

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Иран подготовил для президента США Дональда Трампа несколько сюрпризов, которые будут представлены в ближайшие дни. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

«Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть», — заявил собеседник агентства. Источник подчеркнул, что эти сюрпризы «еще больше прояснят исход войны».

В Тегеране назвали пустыми обещания, которые ранее давал американский президент.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

