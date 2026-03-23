Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:06, 23 марта 2026Мир

В Иране пообещали Трампу сюрпризы в ближайшие дни

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран подготовил для президента США Дональда Трампа несколько сюрпризов, которые будут представлены в ближайшие дни. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

«Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть», — заявил собеседник агентства. Источник подчеркнул, что эти сюрпризы «еще больше прояснят исход войны».

В Тегеране назвали пустыми обещания, которые ранее давал американский президент.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok