Названы возможные места запуска повредивших суд в столице региона России дронов

11:25, 28 мая 2026

Академик Кондратьев: Дроны по Нижнему Новгороду могли запустить из-под Сум
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по Нижнему Новгороду из Харьковской или Сумской областей. Возможные места старта назвал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru.

При этом он подчеркнул, что небольшие дроны самолетного типа могут запускаться из фур. «В такой фуре может стоять катапульта. То есть в фуре могут поднять тент, запустить беспилотники, закрыть тент обратно и уехать», — сказал Кондратьев, призвав обращать внимание на грузовые автомобили, находящиеся далеко от дорог.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждено здание Нижегородского областного суда в региональной столице. Предварительно, никто не пострадал. В сети также появилось видео с дымом над куполом объекта.

По данным Минобороны России, в ночь на 28 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами 62 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

