Поврежденное беспилотником здание суда в столице региона России сняли на видео

Mash опубликовал видео с поврежденным зданием суда в Нижнем Новгороде

В сети появилось видео со зданием Нижегородского областного суда, поврежденным в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Ni Mash в Telegram.

На кадрах видно дым, поднимающийся над крышей здания.

Ранее о повреждении суда в столице региона России сообщил губернатор Глеб Никитин. Был ли это прямой удар или падение обломков, он не уточнил. Предварительно, пострадавших нет. Чиновник подчеркнул, что средства противовоздушной обороны продолжают работу и призвал нижегородцев сохранять спокойствие.

По данным Минобороны России, в ночь на 28 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами 62 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.