Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:08, 28 мая 2026Наука и техника

Названы способы продлить жизнь смартфону

SlashGear: Продлить жизнь смартфону можно, настроив яркость и геолокацию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Журналисты издания SlashGear назвали способы заставить смартфон дольше работать на одном заряде аккумулятора. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, есть много способов продлить жизнь смартфона от одного заряда аккумулятора. В первую очередь специалисты рекомендовали настроить яркость экрана таким образом, чтобы она сама адаптировалась к условиям освещения. Они объяснили, что дисплей является главным энегопотребителем девайса.

Также в материале говорится о важности настройки служб геолокации, которые отслеживают местоположение устройства в фоновом режиме. Журналисты рекомендовали поставить для большинства приложений на телефоне параметр «Только при использовании», так как постоянное обращение гаджета к спутникам ускоряет разряд батареи. Кроме того, они рекомендовали чаще использовать Wi-Fi вместо сотовой связи, так как этот способ передачи данных меньше нагружает аккумулятор.

Пользователям музыкальных стриминговых сервисов посоветовали скачивать контент заранее, чтобы не загружать его из интернета каждый раз при прослушивании трека. В заключение авторы SlashGear рекомендовали чаще включать режим энергосбережения на смартфоне— особенно тогда, как заряд батареи опускается ниже 50 процентов.

В конце мая журналисты издания GizmoChina заявили, что смартфон на Android или iOS должен иметь не менее 6 гигабайт оперативной памяти. По их мнению, такого объема памяти хватит как для Android, так и для iOS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа хочет потребовать от России ограничить Вооруженные силы. Какие еще условия ставит ЕС для переговоров по Украине?

    Решение о недопуске сборных России по хоккею аннулировали

    Россиянам назвали самые выгодные инструменты для накоплений

    ФСБ поймала в российском регионе обворованного боевиками кандидата в террористы

    50-летняя телеведущая взяла перерыв в работе из-за операции

    Шойгу высказался о планах Франции разместить ядерное оружие в других странах

    Российские подростки закидали кирпичами прохожего

    Иностранец решил подкупить российского чиновника iPhone и деньгами

    Обстановка в Нижнем Новгороде после атаки ВСУ на город попала на видео

    Москвичей предупредили о самом длинном рабочем лете за три года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok