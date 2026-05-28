Названы способы продлить жизнь смартфону

SlashGear: Продлить жизнь смартфону можно, настроив яркость и геолокацию

Журналисты издания SlashGear назвали способы заставить смартфон дольше работать на одном заряде аккумулятора. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, есть много способов продлить жизнь смартфона от одного заряда аккумулятора. В первую очередь специалисты рекомендовали настроить яркость экрана таким образом, чтобы она сама адаптировалась к условиям освещения. Они объяснили, что дисплей является главным энегопотребителем девайса.

Также в материале говорится о важности настройки служб геолокации, которые отслеживают местоположение устройства в фоновом режиме. Журналисты рекомендовали поставить для большинства приложений на телефоне параметр «Только при использовании», так как постоянное обращение гаджета к спутникам ускоряет разряд батареи. Кроме того, они рекомендовали чаще использовать Wi-Fi вместо сотовой связи, так как этот способ передачи данных меньше нагружает аккумулятор.

Пользователям музыкальных стриминговых сервисов посоветовали скачивать контент заранее, чтобы не загружать его из интернета каждый раз при прослушивании трека. В заключение авторы SlashGear рекомендовали чаще включать режим энергосбережения на смартфоне— особенно тогда, как заряд батареи опускается ниже 50 процентов.

В конце мая журналисты издания GizmoChina заявили, что смартфон на Android или iOS должен иметь не менее 6 гигабайт оперативной памяти. По их мнению, такого объема памяти хватит как для Android, так и для iOS.