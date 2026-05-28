Российские подростки закидали кирпичами прохожего

В Улан-Удэ подростки закидали кирпичами и камнями прохожего

В Улан-Удэ подростки закидали кирпичами и камнями прохожего. Из-за их агрессии повреждения получили и припаркованные недалеко от происшествия машины. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

Как выяснило российское издание, все произошло в 112-м микрорайоне. Толпа несовершеннолетних гналась за мужчиной: в него летели булыжники и палки.

Остановить агрессивных подростков удалось одной из местных жительниц. Она начала их отчитывать, после этого юноши разбежались.

Пострадавший отметил, что агрессия в его сторону возникла после того, как он отказал несовершеннолетним в сигарете. Подростки уверяют, что заступались за некую знакомую.

До этого сообщалось, что школьники в масках камнем разбили лицо жителю Новосибирской области. Пострадавший обратился к председателю СНТ, тот вызвал полицию. Но оперативники так и не приехали. Раненому посоветовали самому прийти в отделение.