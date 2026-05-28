Стала известна причина смерти российского школьника в день последнего звонка

Причиной смерти школьника в Красноярске стала сердечная недостаточность

Причиной смерти 16-летнего школьника в день последнего звонка в Красноярске стала сердечная недостаточность. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

Двоюродный брат россиянина, который был по совместительству его опекуном, отметил, что такую информацию получил в морге.

Юноша 26 мая упал на асфальт на улице Матросова. Спасти его не удалось. За несколько дней до трагедии подросток проходил обследование. Специалисты сердечно-сосудистого центра тогда отказались его госпитализировать, поскольку «требовалась квота». У выпускника был порок сердца.

Брат юноши убежден, что скорая помощь в день случившегося ехала слишком долго.